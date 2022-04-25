Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК пригласил Эммануэля Макрона совершить официальный визит в Казахстан

    25 Апреля 2022, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост Президента Французской Республики.

    Глава нашего государства отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции.

    Лидер Казахстана подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.

    – В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана пожелал лидеру Франции неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу – счастья и благополучия.

    Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. По результатам обработки 98% бюллетеней, за Эммануэля Макрона проголосовали 58,32% избирателей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Франция Сотрудничество Политика Поздравления
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Французы знакомятся с творчеством великого казахского поэта Абая
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов