Президент РК пригласил Эммануэля Макрона совершить официальный визит в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост Президента Французской Республики.

Глава нашего государства отметил, что убедительная победа Эммануэля Макрона на выборах является свидетельством доверия народа и высокой оценки его неустанной деятельности, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение процветания Франции.

Лидер Казахстана подтвердил готовность приложить совместные усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами.

– В этой связи с целью обсуждения путей укрепления многогранного казахско-французского взаимодействия приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан во взаимно удобное время, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал лидеру Франции неиссякаемой энергии и успехов на ответственном посту, а дружественному французскому народу – счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. По результатам обработки 98% бюллетеней, за Эммануэля Макрона проголосовали 58,32% избирателей.