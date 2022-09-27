Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент РК прибыл с рабочей поездкой в город Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.









Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу с общественностью. Кроме того, Президент принял участие в акции экоактивистов и обсудил с акимом Туркестанской области перспективы развития региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с работой международного аэропорта в Туркестане









Фото: t.me/bort_01















