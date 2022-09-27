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    Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

    27 Сентября 2022, 15:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент РК прибыл с рабочей поездкой в город Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.




    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу с общественностью. Кроме того, Президент принял участие в акции экоактивистов и обсудил с акимом Туркестанской области перспективы развития региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с работой международного аэропорта в Туркестане



    Фото: t.me/bort_01





    Автор:

    Гульмира Байзакова

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