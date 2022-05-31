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    Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Алматы

    31 Мая 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев примет участие 1 июня в мероприятии по случаю Дня защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы. Завтра, 1 июня, Глава государства примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии Общего собрания Национальной Академии наук.

    Кроме того, запланировано посещение ряда научно-образовательных учреждений и проведение отдельных встреч.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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