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Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Алматы
31 Мая 2022 12:27

Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев примет участие 1 июня в мероприятии по случаю Дня защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы. Завтра, 1 июня, Глава государства примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии Общего собрания Национальной Академии наук.

Кроме того, запланировано посещение ряда научно-образовательных учреждений и проведение отдельных встреч.


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