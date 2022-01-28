Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа

    28 Января 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Выражаю искреннюю признательность за поддержку и предложение мне выполнить эту задачу», - обратился Президент РК.

    Глава государства напомнил, что в начале января наш народ пережил трагические события.

    «К сожалению, радикальные силы использовали мирные митинги в своих целях. Террористы совершили нападение на нашу страну, нарушили покой. Они пытались захватить власть», - добавил Президент РК.

    Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

    Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политика Съезд партии Аманат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области