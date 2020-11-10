Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Президент РК предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах

    10 Ноября 2020, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС.

    Президент подчеркнул, что решение указанной задачи требует ускорения переговоров по созданию механизмов финансирования проектной деятельности и озвучил свое предложение.

    «Хороший импульс такой работы придало бы принятие дорожной карты по постепенному обеспечению доли национальных валют во взаимных расчётах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ШОС Президент Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду