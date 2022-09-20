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    Президент РК предложил создать региональный центр ООН в Центральной Азии и Афганистане с офисом в Алматы

    20 Сентября 2022, 23:10

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане с офисом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря о Центральной Азии, мы должны помнить, что она уже является регионом с широкими возможностями для международного сотрудничества. Совместно с нашими центрально-азиатскими партнерами мы привержены усилению политического взаимодействия и углублению экономических связей в целях дальнейшего развития региона. Мы привержены поддержанию добрососедских отношений и стремимся к диверсификации нашего сотрудничества», - сказал Президент Казахстана.

    Глава государства отметил, что данное убеждение основано на значительных природных и сельскохозяйственных ресурсах, человеческом капитале и транзитном потенциале.

    «Мы являемся буферным рынком между Востоком и Западом, Югом и Севером. Мы намерены продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для решения вопросов актуальной региональной повестки, которые включают проблемы изменения климата, Аральского моря, рационального использования водных ресурсов, делимитации границ, борьбы с экстремизмом и расширения внутрирегиональной торговли. Поэтому мы считаем важным открыть Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан хотел бы видеть будущий Афганистан по-настоящему независимым, нейтральным, единым, процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами.

    «Поэтому мы поддерживаем сложный процесс государственности в этой стране, в том числе оказывая жизненно важную гуманитарную помощь», - добавил Президент РК.


    Фото:tv3cdn.lv

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ООН Центральная Азия Президент Казахстана Афганистан
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