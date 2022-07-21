Президент РК предложил создать Проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент отметил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.

«Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете.

Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер», - сказал Президент РК на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии, в которой принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом ключе приветствует инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.

Кроме того, Президент считает своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников.

«Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.