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    Президент РК предложил продвигать работу Организации тюркских государств через ведущие СМИ

    11 Ноября 2022, 12:26

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в Тюркском мире. Об этом заявил в своем выступлении на саммите Организации тюркских государств Президент РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Эту работу, по словам Касым-Жомарта Токаева, можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран.

    «Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хороша знакомы. В то же время идея Тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации. Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности», - считает Глава государства.

    Работа Организации, по его мнению, не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов.

    «Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир», - отметил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Тюркский мир
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