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    Президент РК предложил новую стратегию развития ШОС

    4 Июля 2023, 14:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС отметил, что сегодня организация уверенно вступила на путь обновления, который открывает еще более широкие возможности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «На новом этапе развития наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей», - считает Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента РК, ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов народов. Глава государства считает, что настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства. Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия.

    «Дальнейшее совершенствование деятельности Организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Артем Волков

    ШОС Президент Казахстана Акорда Видео
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