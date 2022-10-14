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    Президент РК предложил МФЦА в качестве платформы для стимулирования инвестиций

    14 Октября 2022, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком цифровом потенциале Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время устойчивый экономический прогресс государств невозможен без развития IT-технологий. По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу стать одним из ведущих государств в нашем регионе, возможно и на Евразийском пространстве в том, что касается цифровизации. Сейчас Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных стран-членов ООН, этому вопросу уделяется пристальное внимание», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия - Россия».

    По словам Президента РК, Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере.

    «Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана». МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран», – добавил Глава государства.

    Азамат Сыздыкбаев

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Астана Экономика Россия МФЦА - фин. центр "Астана" Цифровой Казахстан
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