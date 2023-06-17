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    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин

    17 Июня 2023, 16:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении на заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев не только обозначил концептуальный вектор и перспективы духовно-нравственного развития нашего общества, но и предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «Здесь хотелось бы отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, главными приоритетами идеологической работы Глава государства определяет формирование нового качества нации, дальнейшую эволюцию системы национальных ценностей, укрепление нашей идентичности.

    Во-вторых, с первых дней своего президентства К.Токаев последовательно продвигает следующие национальные ценности: идеалы Независимости и патриотизм, культ труда и знаний, законность и порядок, гуманность и ответственность. Этот набор ценностей был сформулирован и обобщен Президентом в едином концепте «Справедливый Казахстан – Благополучное общество – Ответственный гражданин». Масштабный характер работы по формированию новой общественной этики диктует необходимость ответственного участия в ее реализации как государства, так и всего общества, и каждого гражданина страны», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    По его словам, в-третьих, Главой государства предложены конкретные проекты в области образования, науки, культуры, которые в совокупности являются целенаправленной программой развития идеологической жизни общества.

    «Более того, инициативы по формированию нового качества нации рассчитаны на продолжительный период реализации. Таким образом, Президент задал долгосрочную повестку развития страны. В-четвертых, отдельно надо отметить момент обнародования инициатив. Одновременно завершается реализация большинства политических реформ и в то же время намечаются глубокие преобразования в экономике. В этой ситуации очень своевременным становится предложение Президента заняться укреплением системы общественных ценностей. В целом мы видим синхронность трех векторов президентских реформ: политика, экономика, идеология», - резюмировал Е. Карин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Курултай Ерлан Карин Госсоветник РК Национальный курултай
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