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    Президент РК пожелал успехов новому главе Еврокомиссии

    20 Июля 2019, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием председателем Европейской Комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей поздравительной телеграмме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский Союз достигнет новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике

    «Надеюсь на совместную работу с Вами в различных перспективных областях и рассчитываю на Вашу поддержку в реализации нашей амбициозной повестки дня на предстоящие годы», – пишет Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал председателю Еврокомиссии благополучия и всяческих успехов в ее ответственной миссии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Евросоюз
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