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Президент РК пожелал успехов новому главе Еврокомиссии
20 Июля 2019 14:35 157
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием председателем Европейской Комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своей поздравительной телеграмме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский Союз достигнет новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике
«Надеюсь на совместную работу с Вами в различных перспективных областях и рассчитываю на Вашу поддержку в реализации нашей амбициозной повестки дня на предстоящие годы», – пишет Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев пожелал председателю Еврокомиссии благополучия и всяческих успехов в ее ответственной миссии.
Ключевые слова: Евросоюз, Президент Казахстана,
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