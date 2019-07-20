Президент РК пожелал успехов новому главе Еврокомиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием председателем Европейской Комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей поздравительной телеграмме Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский Союз достигнет новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике

«Надеюсь на совместную работу с Вами в различных перспективных областях и рассчитываю на Вашу поддержку в реализации нашей амбициозной повестки дня на предстоящие годы», – пишет Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал председателю Еврокомиссии благополучия и всяческих успехов в ее ответственной миссии.