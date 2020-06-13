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Президент РК пожелал скорейшего выздоровления депутату Бекболату Тлеухану
13 Июня 2020 13:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления депутату Мажилиса Парламента РК Бекболату Тлеухану, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.
Президент пожелал известному общественному деятелю, Заслуженному артисту Республики Казахстан Бекболату Тлеухану скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.
Глава государства в очередной раз призвал казахстанцев быть осторожными и выполнять карантинные требования.
Напомним, у депутата Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана выявили коронавирус.
— inform.kz inform.kz
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