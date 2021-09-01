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    Президент РК поздравил Шавката Мирзиёева с 30-летием Независимости

    1 Сентября 2021, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Шавкату Мирзиёеву, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Узбекистана и весь узбекский народ с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Эту знаменательную дату братский Узбекистан встречает в статусе сильного и процветающего государства, которому присущи общенациональная сплоченность, высокие темпы экономического развития, заслуженный авторитет в мировом сообществе. Нет сомнений в том, что, твердо поддерживая Вашу созидательную политику и успешно претворяя в жизнь широкомасштабные реформы, узбекский народ продолжит движение по пути устойчивого развития, – отмечает Глава нашего государства.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, отвечающего коренным интересам народов двух стран.

    – Уверен, наша совместная с Вами работа будет и впредь служить на благо полноценной реализации огромного потенциала казахско-узбекского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках региональной и международной кооперации, – подчеркивается в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благоденствия и прогресса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Узбекистан 30 лет Независимости Политика
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