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    Президент РК поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана

    31 Августа 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

    «В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов», – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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