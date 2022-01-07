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    Президент РК поздравил православных с Рождеством

    7 Января 2022, 08:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Дорогие соотечественники!

    От всей души поздравляю православных граждан с Рождеством Христовым!

    К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям.

    Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее.

    Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе.

    Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности.

    Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.

    Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!

    Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении Главы государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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