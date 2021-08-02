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    Президент РК поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Армении

    2 Августа 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Республики Армения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «Оказанное Вам доверие является ярким свидетельством широкой поддержки Вашего курса, направленного на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене», – говорится в телеграмме.

    Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению казахстанско-армянских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру Армении крепкого здоровья и больших успехов во имя благополучия и процветания дружественного армянского народа.

    Как сообщалось, Никол Пашинян назначен Премьер-министром Армении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Армения
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