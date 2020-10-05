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    Президент РК поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании

    5 Октября 2020, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил тружеников села с успешным завершением уборочной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного завершения уборочной кампании

    Уважаемые труженики села!

    Поздравляю вас с успешным завершением уборки зерновых культур.

    В этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. В основных зерносеющих областях было очень тревожное засушливое лето. Работать приходилось в непростых условиях.

    Несмотря на это, земледельцы страны организованно и в оптимальные сроки провели посев сельскохозяйственных культур, заложив тем самым фундамент для получения хорошего результата.

    На сегодняшний день регионами получен урожай в объеме 20 млн тонн зерна, это позволяет полностью обеспечить внутренние потребности нашего государства, а также увеличить экспортный потенциал, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы. Уборка завершена на месяц раньше, что позволило завезти на хлебоприемные предприятия в два раза больше зерна, сохранив качественные показатели.

    Зерно получилось высококачественным и отвечающим высоким стандартам.

    Достижение такого результата стало возможным благодаря максимальной мобилизации усилий, четкому соблюдению агротехнологий, дисциплине и вашему самоотверженному труду, уважаемые аграрии!

    Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: село возрождается, жизнь фермеров улучшается.

    Можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм, преданность избранному делу, верность славным традициям.

    Благодарю всех тружеников села, ветеранов, передовиков производства за самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу!

    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов во имя процветания нашей страны!


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Сельское хозяйство
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