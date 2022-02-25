Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции

    25 Февраля 2022, 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.

    Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

    Важной составляющей качественного изменения ситуации Глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов