Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК посетит с государственным визитом Узбекистан

    19 Декабря 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21-22 декабря состоится государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым Глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки. Запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
    Вопросы сотрудничества с Организацией тюркских государств обсудили в МИД РК
    Глава государства принял руководителей Halyk Bank
    Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров