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    Президент РК посетит с государственным визитом Китай

    8 Мая 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17-19 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В Сиане состоятся переговоры Главы нашего государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей. Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита «Центральная Азия + Китай»

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Китай
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