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    Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября

    30 Августа 2022 09:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    «В соответствии с ранее утвержденным графиком Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова», - сообщил пресс-секретарь Президента РК.



    Как ранее сообщалось, в этом году в стране празднуется юбилей Ахмета Байтурсынова, он также отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае праздничным мероприятиям старт дан 28 февраля. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова – учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы.
    Президент Казахстана Костанайская область Регионы Токаев Касым-Жомарт
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