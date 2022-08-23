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Президент РК посетит Баку с официальным визитом 24 августа

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Августа 2022, 17:06
Президент РК посетит Баку с официальным визитом 24 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит город Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».


Ранее сообщалось, что 24 августа Глава государства по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.

В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Президент Казахстана   Азербайджан   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
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