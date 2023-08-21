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    Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме

    21 Августа 2023, 19:08

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – Главе государства рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм «Битва при Дьенбьенфу». Затем Президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорда.

    - Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;- Экспозиция военного музея, размещенная в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама;

    - В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Вьетнам
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