Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с работой открытой в 2017 году клиники, оснащенной современным медицинским оборудованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В беседе с персоналом больницы Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важных задач государства, поэтому данной сфере уделяется приоритетное внимание.





«Мне хорошо известно, как нелегка ваша каждодневная работа. Вы лечите детей, за что люди очень благодарны вам. Ваш труд должен быть оценен по достоинству!» - сказал Президент.





В завершение посещения Глава государства пожелал успехов коллективу медицинского учреждения.

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Общая площадь больницы, специализирующейся на оказании детям стационарной и диагностической помощи, составляет 24436 квадратных метров. В медицинском учреждении действуют хирургический, терапевтический, лабораторный и операционный блоки, отделения лучевой и физиотерапии. В организации трудится более 500 человек.



