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Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде

14 Мая 2019 13:23 256
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Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с работой открытой в 2017 году клиники, оснащенной современным медицинским оборудованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В беседе с персоналом больницы Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важных задач государства, поэтому данной сфере уделяется приоритетное внимание.

Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде 

«Мне хорошо известно, как нелегка ваша каждодневная работа. Вы лечите детей, за что люди очень благодарны вам. Ваш труд должен быть оценен по достоинству!» - сказал Президент.

Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде 

В завершение посещения Глава государства пожелал успехов коллективу медицинского учреждения.

***

Общая площадь больницы, специализирующейся на оказании детям стационарной и диагностической помощи, составляет 24436 квадратных метров. В медицинском учреждении действуют хирургический, терапевтический, лабораторный и операционный блоки, отделения лучевой и физиотерапии. В организации трудится более 500 человек.


Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Президент Казахстана, Кызылординская область,
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