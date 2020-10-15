Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК посетил микрорайон Карагайлы в Семее

    15 Октября 2020, 13:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Семей Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом застройки микрорайона Карагайлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Жилой фонд микрорайона составляет 787,7 тысячи квадратных метров. Завершено строительство Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления на 720 учащихся с общежитием на 120 мест. В рамках государственно-частного партнерства построен детский сад на 320 мест. На сегодняшний день в микрорайоне «Карагайлы» введено в эксплуатацию 20 жилых домов, рассчитанных на 1405 квартир. Также здесь будут построены 3 школы, 6 детских садов, ледовый модуль и реабилитационный центр.

    Поручения Главы государства по развитию жилищного строительства дают свои результаты. За последние два года свыше 200 малообеспеченных семей получили квартиры в микрорайоне Карагайлы. Президент на встрече с многодетными матерями отметил, что государство продолжит их социальную поддержку.

    - Правительство постоянно оказывает помощь многодетным матерям, нуждающимся семьям. Предоставляются различные льготы. Прежде всего, радует ваше стремление трудиться. Вы не только занимаетесь воспитанием детей, но и вносите вклад в обеспечение занятости. Поэтому мы всегда будем поддерживать вас, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Многодетные матери поблагодарили Президента за поддержку в рамках государственной программы «Еңбек», увеличение суммы социальных пособий семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей. Участники встречи назвали важным делом принятие комплексного плана развития города Семея и высказали свои предложения по расширению перечня грантов на развитие семейного бизнеса и увеличению выделяемых сумм.

    Глава государства также осмотрел уникальный спортивный комплекс в микрорайоне Карагайлы. По словам Касым-Жомарта Токаева, подобные объекты должен быть возведены во всех городах Казахстана.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве