Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК посетил дворец искусств «Атамекен»

    9 Марта 2023, 16:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств «Атамекен», который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь Глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В конференц-зале дворца искусств Президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.



    В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

    «Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды», – сказал Глава государства.



    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.



    Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее он посетил машиностроительный завод.






























    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Западно-Казахстанская область Видео Регионы Уральск Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров