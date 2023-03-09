Президент РК посетил дворец искусств «Атамекен»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств «Атамекен», который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь Глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В конференц-зале дворца искусств Президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.







В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

«Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды», – сказал Глава государства.







Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.







Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее он посетил машиностроительный завод.