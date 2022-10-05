Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК посетил автобусный завод  в Сарани

    5 Октября 2022, 14:17

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Карагандинскую область Глава государства ознакомился с работой предприятия QazTehna по производству автобусов и специальной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе посещения Президенту доложили о первых результатах работы завода.

    С 2021 года здесь выпущено 347 автобусов и электробусов для пассажирских перевозок. В рамках программы модернизации сети общественного транспорта до конца года планируется поставить в регионы более 700 автобусов и электробусов. 208 из них будут направлены в образовательные организации девяти областей страны.

    Завод сотрудничает с мировым производителем пассажирского транспорта Yutong. В рамках партнерства компания будет поэтапно обеспечивать QazTehna необходимыми технологиями. В настоящее время 33 процента деталей автобусов изготавливаются из местных материалов. В ближайшие пять лет уровень локализации планируется довести до 50 процентов.

    В настоящее время на заводе работают 560 человек. Большая часть трудового коллектива – это жители города Сарани.

    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Карагандинская область Промышленность Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью – Президент РК
    Мы привержены укреплению и продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном - Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в формате тет-а-тет
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске