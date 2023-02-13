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    Президент РК поручил завершить инвентаризацию всех гидротехнических сооружений до конца года

    13 Февраля 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову. Президенту была представлена информация о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

    Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

    Кроме того, Президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных Главой государства.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца текущего года.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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