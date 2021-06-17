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    Президент РК поручил выработать подходы по ценообразованию на газ не позднее 1 сентября

    17 Июня 2021, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совершенствование ценообразования на внутреннем рынке газа Глава государства назвал одним из приоритетных вопросов, передает МИА «Казинформ».

    В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Касым-Жомарт Токаев отметил, что активная газификация регионов привела к увеличению потребления газа. За последние пять лет внутренний рынок увеличился на 40 % – с 12 до 17 миллиардов кубометров газа. При этом цена на газ в Казахстане – одна из самых низких среди стран СНГ.

    – Ранее я давал поручение по сглаживанию тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ. Прошу Правительство выработать подходы не позднее 1 сентября, – поручил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Энергетика Акорда Экономика
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