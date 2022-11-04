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    Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли

    4 Ноября 2022, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о новых подходах к развитию торговой политики.

    В настоящее время торговля занимает первое место в стране в структуре ВВП (18,3 %), по числу занятых (1,45 млн человек) и количеству субъектов бизнеса (551 тыс.). В то же время отрасль отстает по размеру прибыли на одного субъекта и по уровню инвестиций в основной капитал.

    Представленные подходы направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку собственного производства и открытие новых рынков сбыта. Предусматривается развитие электронной коммерции, строительство трансграничных и крупных торгово-логистических хабов.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Казахстана в интеграционных союзах и создания зон свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о договоренностях, достигнутых в ходе поездки казахстанской делегации в Иран.

    Глава государства поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли, а также отметил необходимость активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках.

    Фото: akorda.kz


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