Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о новых подходах к развитию торговой политики.

В настоящее время торговля занимает первое место в стране в структуре ВВП (18,3 %), по числу занятых (1,45 млн человек) и количеству субъектов бизнеса (551 тыс.). В то же время отрасль отстает по размеру прибыли на одного субъекта и по уровню инвестиций в основной капитал.

Представленные подходы направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку собственного производства и открытие новых рынков сбыта. Предусматривается развитие электронной коммерции, строительство трансграничных и крупных торгово-логистических хабов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Казахстана в интеграционных союзах и создания зон свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о договоренностях, достигнутых в ходе поездки казахстанской делегации в Иран.

Глава государства поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли, а также отметил необходимость активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках.

Фото: akorda.kz



