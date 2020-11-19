Президент РК поручил разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшем под председательством Главы государства расширенном заседании коллегии Министерства обороны РК Президент Казахстана поручил до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Президент РК отметил важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.

«Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.