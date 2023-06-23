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    Президент РК поручил проводить постоянную работу по совершенствованию системы образования

    23 Июня 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева. Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено, что с сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%. До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах. 98 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием.

    По словам министра просвещения, совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся.

    Гани Бейсембаев также доложил, что с 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

    Главе государства был представлен проект Концепции развития сельских школ. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа.

    По итогам встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Образование Минпросвещения РК Токаев Касым-Жомарт
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