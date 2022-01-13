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Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы

13 Января 2022 14:43
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Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утвержденному Правительству Глава государства поручил решить волнующие население вопросы. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства поставил ряд значимых политических задач - справедливое распределение государственного дохода. Президент поручил утвержденному Правительству продолжить работу в этом направлении, решить волнующие население вопросы», - сказал Берик Абдыгалиулы.

Депутат отметил важность оказания поддержки работе, которая будет проводиться в этом направлении.

«Глава государства поднял актуальные проблемы. Возникали вопросы касательно деятельности фонда «Самрук-Казына». Помимо этого, столько неэффективно использованных средств государственными компаниями. Эти вопросы не должны ограничиться замечанием Президента, выявленные факты открыто должны обсуждаться обществом. Поэтому мы должны продолжить реализацию инициатив Президента. То есть, предприниматели и население должны внести свою лепту. Конечно же, будут и те, кто выступит против инициатив, потому что, такие лица все еще занимают определенные должности. Поэтому необходима поддержка общества», - считает спикер.

«На заседании Мажилиса Глава государства рассказал о политических реформах. Внесем свои предложения касательно сложившейся ситуации. На первом заседании Национального совета общественного доверия внесем своим предложения. В целом для усиления общественного контроля продолжим работу по продвижению специальных политических реформ», - добавил Берик Абдыгалиулы.

Напомним, что сегодня состоялось экспертное обсуждение членами Национального совета общественного доверия инициатив Президента, озвученных на заседании Мажилиса Парламента РК.

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#Правительство РК   #Общество   #Нацсовет   #Политика   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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