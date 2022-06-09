Президент РК поручил Правительству обеспечить своевременное исполнение экотребований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вступивший в силу новый экологический кодекс нацелен на стимулирование поэтапной подготовительной работы предприятий к большому энергетическому переходу. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Президента, предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт полного освобождения от экологических платежей.

«В свою очередь, крупные промышленные предприятия обязаны с 1 января 2023 года установить автоматизированные системы мониторинга выбросов. Это поможет нам получить объективную картину о состоянии атмосферного воздуха. Прошу Правительство обеспечить своевременное и качественное исполнение данного требования», - заключил Глава государства.

Ранее Президент Казахстана заявил, что к 2060 году наша стран достигнет углеродной нейтральности.

«Известно, что Евросоюз намерен снизить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Начиная с 2026 года, наши экспортеры будут платить углеродный пограничный налог в бюджет Евросоюза, что может повлиять на конкурентоспособность казахстанской продукции. Именно поэтому мы сейчас принимаем активные действия, чтобы снизить углеродную интенсивность экономики и предотвратить экономические убытки», - подчеркнул Глава государства.