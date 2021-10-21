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    Президент РК поручил организовать памятные мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского

    21 Октября 2021, 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил организовать памятные мероприятия в честь 200-летия писателя Федора Достоевского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Диалог культур и общенациональный гражданский патриотизм. Мы ежедневно видим яркие примеры гармоничного межэтнического взаимодействия, акты патриотизма и самоотверженного труда граждан стран разной этнической принадлежности. В Казахстане традиции межэтнического диалога имеют глубокие корни. Возьмем, к примеру, выдающегося исследователя Григория Алексеевича Потанина, которого деятели «Алаш» называли почтенным и уважаемым аксакалом», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    «Потанин, как известно, говорил на казахском языке, изучал культуру и быт, историю нашего народа. Был в дружественных отношениях с другим выдающимся казахстанским ученым Шоканом Уалихановым. В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается двухсотлетие еще одного друга Шокана Уалиханова – классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. Думаю, в Семее – одном из исторических центров нашей страны - следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты», - добавил Президент.

    По словам Главы государства, в этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет.

    «Здесь расположен литературно-мемориальный дом-музей писателя, который может стать притягательным культурно-познавательным объектом для туристов со всего мира. Взаимное проникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы. Это мое глубокое убеждение. В Казахстане нашли вдохновение многие классики русской литературы, от Александра Пушкина до лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова, который как-то сказал: «На Дону я казак, а на Урале я казах», - заключил Президент.

    Напомним, сегодня в столице состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Культура Юбилей АНК
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