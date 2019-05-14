Президент РК поручил оперативно решить вопросы ремонта гидроузла, модернизации ТЭЦ Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Правительству РК совместно с акиматом необходимо оперативно решить вопросы ремонта гидроузла, модернизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) города Кызылорды. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Твиттер Акорды.

«За последние годы в области введено в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья. В Кызылорде возведено 15 новых микрорайонов, решены вопросы аварийного жилья и проблема аварийных и трехсменных школ. Дети от 3 до 6 лет полностью охвачены дошкольным образованием», - заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Кызылординской области.

По его словам, жителей области беспокоит аварийное состояние гидроузла и теплоэлектроцентрали Кызылорды.

«Правительству совместно с акиматом необходимо оперативно решить вопросы ремонта гидроузла, модернизации теплоэлектроцентрали и дальнейшего теплоснабжения региона», - сказал Глава государства.

Напомним, сегодня началась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область.