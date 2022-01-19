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    Президент РК поручил обновить техническое и боевое оснащение армии

    19 Января 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Министерства обороны РК напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. В связи с этим, как было сказано в выступлении, нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

    «В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники», – отметил Верховный главнокомандующий.

    Глава государства также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил

    Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия
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