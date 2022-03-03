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    Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события

    3 Марта 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент поблагодарил бывшего Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом месте.

    Подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, Глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события. В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий. Он поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования.

    Президент заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение. Генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.

    По словам Главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.

    Напомним, бывший генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов 25 февраля 2022 года был назначен помощником Президента Казахстана - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Генпрокуратура
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