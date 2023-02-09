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    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии

    9 Февраля 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

    Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа спецбортом.

    Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Происшествия Турция Сирия МЧС Землетрясение
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