Президент РК поручил генпрокурору наказать виновных во взрывах в Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован обитогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах напредстоящий период.

Президенту Казахстана было доложено об исполненииГенпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов,направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка.Гизат Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных правграждан.

Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечитьобъективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в г.Арысь и привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сосредоточитьусилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.