Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК поручил генпрокурору наказать виновных во взрывах в Арыси

    17 Июля 2019, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован обитогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах напредстоящий период.

    Президенту Казахстана было доложено об исполненииГенпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов,направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка.Гизат Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных правграждан.

    Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечитьобъективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в г.Арысь и привлечь к ответственности всех виновных лиц.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сосредоточитьусилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Генпрокуратура Бірге - реализуем вместе 10 приоритетных направлений Президента РК ЧП в Арыси
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков