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Президент РК поменял заместителя главы Антикоррупционной службы

3 Сентября 2020 17:37
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Президент РК поменял заместителя главы Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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