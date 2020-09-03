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Президент РК поменял заместителя главы Антикоррупционной службы
3 Сентября 2020 17:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Отдельным распоряжением Президента Кабдула Шынгыс Кайыпулы освобожден от должности заместителя главы Антикоррупционной службы.
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