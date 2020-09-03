Президент РК поменял заместителя главы Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отдельным распоряжением Президента Кабдула Шынгыс Кайыпулы освобожден от должности заместителя главы Антикоррупционной службы.