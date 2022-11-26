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    Президент РК подпишет указ с поручением о разработке концепции развития села на пять лет

    26 Ноября 2022, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подпишет Указ, в котором будет дано поручение Правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас время не праздновать победу на выборах, а упорно трудиться. Поэтому нам нужно незамедлительно приступить к работе. Ни в коем случае нельзя расслабляться. В этой связи хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь», - сказал Глава государства на церемонии инаугурации.

    Президент РК отметил, что в его предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел.

    «На сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности. Не зря в народе говорят: «Ауыл – ел бесігі» («Аул – это золотая колыбель»). Поэтому улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу Указ, в котором будет дано поручение Правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет. Это будет мой первый Указ в рамках нового срока президентских полномочий. Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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