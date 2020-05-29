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Президент РК подписал закон по вопросам запретных зон и запретных районов

29 Мая 2020 18:22
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Президент РК подписал закон по вопросам запретных зон и запретных районов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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