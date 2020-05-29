Президент РК подписал закон по вопросам запретных зон и запретных районов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.