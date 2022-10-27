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    Президент РК подписал закон о ратификации соглашения об обмене информацией в ЕАЭС по вывозимой наличности

    27 Октября 2022, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

    Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что проект Закона «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» направлен на усиление информационного взаимодействия по перемещению людьми денежных средств через границу стран-участниц ЕАЭС.

    Законопроект позволит обеспечить обмен сведениями по физическим лицам, перемещающим деньги или денежные инструменты, заявленные в таможенных декларациях. Кроме того, это поможет определить единые требования к участникам договора по предотвращению незаконного вывоза капитала и механизмам работы противодействия, а также усилить работу по предотвращению незаконного вывода капитала в странах ЕАЭС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт
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