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    Президент РК подписал Закон о ратификации Протокола о сохранении биоразнообразия по защите морской среды Каспийского моря

    23 Октября 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, Сенат принял закон «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев представляя проект закона на пленарном заседании Сената отметил, что по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося в городе Актау 12 августа 2018 года, Главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

    В этой связи, разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

    «Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря», - пояснил Сериккали Брекешев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Экология Акорда Каспийское море
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