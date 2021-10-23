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Президент РК подписал Закон о ратификации Протокола о сохранении биоразнообразия по защите морской среды Каспийского моря

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Октября 2021, 11:03
Президент РК подписал Закон о ратификации Протокола о сохранении биоразнообразия по защите морской среды Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, Сенат принял закон «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев представляя проект закона на пленарном заседании Сената отметил, что по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося в городе Актау 12 августа 2018 года, Главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В этой связи, разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

«Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря», - пояснил Сериккали Брекешев.

Президент Казахстана   Экология   Акорда   Каспийское море  
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